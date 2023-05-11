Віталій Козловський каже, що мама намагається не говорити з ним про вторгнення Росії в Україну, тож він припускає, що на неї подіяла пропаганда.
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Як мама Козловського ставиться до війни
Теми мови, війни вона зі мною не піднімає, це я завжди піднімав. Я завжди про це говорю, а вона завжди про це мовчить. Тому я можу тільки здогадуватися, яка в неї позиція. Думаю, десь отака штука "нє всьо так однозначно",
– зізнався Віталій Козловський.
Жінка приїжджала в Україну, однак у той час Росія не бомбила Київ, тож війну вона майже не помітила: "Про що говорити, якщо вона тут побула тиждень і далі знову поїхала у своє життя там. Вона не застала таких якихось страшних моментів".
Віталій Козловський з мамою / Фото з інстаграму співака
Однак мама Віталія Козловського забила на сполох, коли повістку отримав чоловік його сестри. Вона думала, що зірковий син допоможе "відмазатися" від служби.
"Вона мені пише: "Боже, синочку, а що ж робити? Ти можеш щось зробити? Може якось його відмазати?" Я кажу: "Мамо, ні, ніхто нікого зараз не може відмазати". Мені прийде повістка, я так само відмазуватися не буду, я не клоун. Я так само піду", – емоційно висловився Віталій Козловський.
- Нагадаємо, у Віталія Козловського є родичі в Росії. Після трагедії у Дніпрі, коли в багатоповерхівку влучила ракета, вони напилися й набралися сміливості зателефонувати, щоб сказати, що Росія переможе у війні.
- Минулого року артист розповідав, що в Москві живе його племінник, який хоче виїхати, бо не підтримує злочинний режим Путіна. Хлопець казав: "Вони тут усі дійсно зомбі", однак де він зараз – невідомо.