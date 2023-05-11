Виталий Козловский говорит, что мама пытается не говорить с ним о вторжении России в Украину, поэтому он предполагает, что на нее подействовала пропаганда.
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Как мама Козловского относится к войне
Темы языка, войны она со мной не поднимает, это я всегда поднимал. Я всегда об этом говорю, а она всегда об этом молчит. Поэтому я могу только догадываться, какая у нее позиция. Думаю, где-то такая штука "не все так однозначно",
– признался Виталий Козловский.
Женщина приезжала в Украину, однако в то время Россия не бомбила Киев, так что войну она почти не заметила: "О чем говорить, если она здесь побывала неделю и дальше снова уехала в свою жизнь там. Она не застала таких каких-то страшных моментов".
Виталий Козловский с мамой / Фото с инстаграма певца
Однако мама Виталия Козловского забила тревогу, когда повестку получил муж его сестры. Она думала, что звездный сын поможет "отмазаться" от службы.
"Она мне пишет: "Боже, сыночек, а что же делать? Ты можешь что-нибудь сделать? Может как-то его отмазать?" Я говорю: "Мама, нет, никто никого сейчас не может отмазать". Мне придет повестка, я так же отмазываться не буду, я не клоун. Я так же пойду", – эмоционально выразился Виталий Козловский.
- Напомним, у Виталия Козловского есть родственники в России. После трагедии в Днепре, когда в многоэтажку попала ракета, они напились и набрались смелости позвонить, чтобы сказать, что Россия победит в войне.
- В прошлом году артист рассказывал, что в Москве живет его племянник, который хочет выехать, потому что не поддерживает преступный режим Путина. Парень говорил: "Они здесь все действительно зомби", однако, где он сейчас – неизвестно.