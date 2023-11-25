На концерті в Києві: Віталій Козловський, який служить в ЗСУ, зачарував щемливим виступом
Джерело:"Культурна прачечна"
Віталій Козловський, який влітку вступив до лав ЗСУ, виступив на концерті у Києві. Співак долучився до заходу з нагоди вручення щорічної премії "Новорічна музична платформа".
Козловський приїхав на музичну подію просто з передової, де днями ледь не загинув. Цікаво, що окрім нього на сцену вийшли Оля Полякова, Монатік, Позитив та багато інших українських зірок.
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Віталій Козловський виступив на сцені
Співак з'явився у військовій формі та звернувся до глядачів і українців. Він закликав усіх пам'ятати про українських військових та допомагати їм.
Я бажаю, щоб у новому році здійснилися наші найзаповітніші бажання. Щоб ви, піднімаючи келихи, згадали про тих, хто зараз у холодних окопах. І обов'язково в новому році першою справою, яку ви зробите, – задонатите, допоможете. Тому що тільки разом ми подолаємо,
– наголосив співак.
Козловський виступив у Києві / Відео телеграм-каналу "Культурна прачечна"
Згодом Віталій заспівав композицію "Тихим дотиком".
Козловський виступив у Києві / Відео телеграм-каналу "Культурна прачечна"
Козловський не вперше виступає після мобілізації
- Наприкінці серпня в Києві пройшов захід вшанування пам'яті українських захисників. У рамках події також відбулася церемонія нагородження "Народна легенда України", під час якої президент відзначає громадян, які мають досягнення у різних сферах національного життя. До того ж цю нагороду вручають за особистий вклад у незалежність України, її державну цілісність, оборону Батьківщини та службу українському народові.
- Так, під час цього заходу на сцену вийшов Віталій Козловський. Він мав честь виконати легендарну пісню Кузьми "Мам. Тоді його виступ довів зал до сліз.
- Примітно, що незадовго до цього артист зізнався, що перебуваючи на передовій, сильно сумує за сценою.