Козловский приехал на музыкальное событие прямо с передовой, где на днях чуть не погиб. Интересно, что кроме него на сцену вышли Оля Полякова, Монатик, Позитив и многие другие украинские звезды.

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Виталий Козловский выступил на сцене

Певец появился в военной форме и обратился к зрителям и украинцам. Он призвал всех помнить об украинских военных и помогать им.

Я желаю, чтобы в новом году исполнились наши самые заветные желания. Чтобы вы, поднимая бокалы, вспомнили о тех, кто сейчас находится в холодных окопах. И обязательно в новом году первым делом, которое вы сделаете – задонитете, поможете. Потому что только вместе мы преодолеем,

– подчеркнул певец.

Козловский выступил в Киеве / Видео телеграмм-канала "Культурная прачечная"

Впоследствии Виталий спел композицию "Тихим прикосновением".

Козловский выступил в Киеве / Видео телеграмм-канала "Культурная прачечная"

Козловский не в первый раз выступает после мобилизации