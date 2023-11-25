Козловский приехал на музыкальное событие прямо с передовой, где на днях чуть не погиб. Интересно, что кроме него на сцену вышли Оля Полякова, Монатик, Позитив и многие другие украинские звезды.
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Виталий Козловский выступил на сцене
Певец появился в военной форме и обратился к зрителям и украинцам. Он призвал всех помнить об украинских военных и помогать им.
Я желаю, чтобы в новом году исполнились наши самые заветные желания. Чтобы вы, поднимая бокалы, вспомнили о тех, кто сейчас находится в холодных окопах. И обязательно в новом году первым делом, которое вы сделаете – задонитете, поможете. Потому что только вместе мы преодолеем,
– подчеркнул певец.
Козловский выступил в Киеве / Видео телеграмм-канала "Культурная прачечная"
Впоследствии Виталий спел композицию "Тихим прикосновением".
Козловский выступил в Киеве / Видео телеграмм-канала "Культурная прачечная"
Козловский не в первый раз выступает после мобилизации
- В конце августа в Киеве прошло мероприятие памяти украинских защитников. В рамках происшествия также состоялась церемония награждения "Народная легенда Украины", во время которой президент отмечает граждан, у которых есть достижения в разных областях национальной жизни. К тому же, эту награду вручают за личный вклад в независимость Украины, ее государственную целостность, оборону Родины и службу украинскому народу.
- Во время этого мероприятия на сцену вышел Виталий Козловский. Он имел честь исполнить легендарную песню Кузьмы "Мам". Тогда его выступление довело зал до слез.
- Примечательно, что незадолго до этого артист признался, что находясь на передовой сильно скучает по сцене.