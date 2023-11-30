Не було жодних привілеїв, – Козловський заявив, що з нього знущалися під час військового вишколу

З літа Віталій Козловський вступи до лав Збройних сил України. Для того, аби розпочати військову службу він повинен був успішно пройти навчання. Так, днями співак пригадав ті часи.

Виявилося, що з військового, який нещодавно ледь не загинув на фронті, знущалися побратими. Водночас артист підкреслив, що в нього не було ніяких привілеїв на передовій.

Не пропустіть Перевівся в іншу частину: Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить

Віталій Козловський розповів, як проходив військові навчання

Виконавець поділився, що військовослужбовці були здивовані наявністю зіркового побратима. Втім, Віталій підкреслив, що в нього не було жодних привілеїв. До нього ставились так, як і до всіх. Навіть трохи знущалися, коли змусили збрити бороду.

Звичайно, усі були шоковані. І всі були шоковані, що ми в однакових умовах. У мене не було жодних привілеїв. Більш того, з мене трохи знущалися в тому розумінні, що треба було поголити бороду. І щоб ви розуміли, мені голили бороду люди з бородою. Просто коли тобі твій ротний говорить, що тобі треба зголити бороду, бо такий наказ від вищих пішов... Я прийняв усі правила й виконав наказ,

– зазначив артист.



Віталій Козловський без бороди / Фото з інстаграму артиста

Віталій Козловський збрив бороду

Після отримання мобілізаційної повістки артист проходив навчання на полігоні. Так, наприкінці червня він поширив відео в перукарському пеньюарі на тлі лісу. У короткому ролику Козловський показав, як інші військові збрили йому бороду.

"У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись", – зазначив тоді виконавець.

Шанувальники підтримали зміни в зовнішності співака. Деякі з коментаторів навіть порівняли його зовнішній вигляд з Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем.