Оказалось, что из военного, который недавно чуть не погиб на фронте, издевались собратья. В то же время артист подчеркнул, что у него не было никаких привилегий на передовой.

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Виталий Козловский рассказал, как проходил военные учения

Исполнитель поделился, что военнослужащие были удивлены наличием звездного собрата. Но Виталий подчеркнул, что у него не было никаких привилегий. К нему относились так же, как и ко всем. Даже немного издевались, когда заставили сбрить бороду.

Конечно, все были в шоке. И все были в шоке, что мы в одинаковых условиях. У меня не было никаких привилегий. Более того, надо мной немного издевались в том понимании, что надо было сбрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе надо сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел... Я принял все правила и выполнил приказ,

– отметил артист.



Виталий Козловский без бороды / Фото с инстаграмма артиста

Виталий Козловский сбрил бороду

После получения мобилизационной повестки артист проходил обучение на полигоне. Так, в конце июня он распространил видео в парикмахерском пеньюаре на фоне леса. В коротком ролике Козловский показал, как другие военные сбрили ему бороду.

"У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", – отметил тогда исполнитель.

Поклонники поддержали изменения во внешности певца. Некоторые из комментаторов сравнили его внешний вид с Владимиром Зеленским и Алексеем Арестовичем.