Мурахи по шкірі, – Віталій Козловський показався на Краматорському вокзалі

Український співак Віталій Козловський нещодавно став бійцем Нацгвардії. Артист вже пройшов навчання та відправився на передову. Тепер Віталій Козловський побував на Краматорському вокзалі.

Схоже, співак служить на Донеччині. Днями Козловський показав шанувальникам, у яких умовах живе на фронті.

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Козловський приїхав до Краматорську

Музикант показав шанувальникам, як виглядає трагічне місце, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У", яка вбила понад 60 людей. Кадри він опублікував в інстаграм-сторіс.

Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі. Минулого року тут сталося багато горя,

– написав Козловський.



Віталій Козловський показав Краматорський вокзал / Скриншот

Що відомо про удар по Краматорському вокзалу: головне

Російські окупанти зранку 8 квітня 2022 року вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Краматорську. Там загинула 61 людина, серед яких було шестеро дітей. Ще приблизно 120 осіб зазнали важких поранень.

Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей. Зауважимо, що саме в цей період Краматорськ був найбільшим хабом для евакуації людей з Донецької та Луганської областей.

В Офісі Президента заявили, що росіяни знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".

Відомо, що удару завдали з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині. Крім того, на ракеті, яку запустили по вокзалу, був надпис "за детей", що вкотре підкреслює нелюдяність та лицемірство росіян.