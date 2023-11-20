Вперше за час служби в ЗСУ: Віталій Козловський анонсував вихід нової пісні
Джерело:Віталій Козловський
Влітку Віталій Козловський вступи до лав ЗСУ, тож тривалий час не займався музикою. Втім, днями він анонсував вихід своєї нової пісні.
Артист зізнався, що поштовхом до написання композиції стали труднощі, з якими він за останній час зіткнувся. І тепер співак хоче поділитися цим треком з шанувальниками.
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Віталій Козловський анонсував вихід пісні
Виконавець зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення його увага змістилася з музики та творчості на бойові завдання. Однак, виклики, з якими він зіткнувся, послужили натхненням для музичної композиції, тож тепер Козловський готовий представити світові цей емоційний шедевр.
Останнім часом моя реальність була зовсім не про музику й не про творчість. Але емоційно найпотужніший момент, пережитий за цей час, став піснею. І я готовий поділитися нею з вами,
– зазначив музикант.
Віталій Козловський анонсував вихід пісні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас поки співак не розповів деталей про новинку.
Віталій Козловський сумує за сценою
У червні співака мобілізували, а за місяць він успішно завершив сувору бойову підготовку. Згодом виконавець зізнався, що сильно сумує за сценою та своєю командою. Втім, тоді він наголосив, що по-іншому не може вчинити, тож повинен бути на передовій.
"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по іншому не можу. Хоча, дуже сумую за своїми та за сценою", – казав артист.