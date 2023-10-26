Цю пропозицію Кондратюк відхилив. Після чого між Віталієм та Ігорем відбулася невелика перепалка у коментарях. Тепер же продюсер зізнався, скільки насправді грошей йому винен співак і як можна розв'язати цю ситуацію.
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Кондратюк зізнався, скільки грошей Козловський йому винен
Десь 1,5 мільйона, може мільйон триста. У 2021 році він мені перерахував 28 тисяч. Треба мені прожити 53 роки, щоб він мені заплатив все, що він мені винен,
– розповів продюсер.
Водночас Ігор Кондратюк зазначив, що він не може просто зупинити стягання грошей з артиста.
"Відповідь про Козловського лежить абсолютно в юридичній площині, а не на площині того, що кажуть його друзі. Ви не повірите, але закон про виконавчу службу каже, що я не можу це зупинити. Це може зупинити або Козловський, або його адвокат, або хтось ще. Якщо суд на це погодиться. Але чому Козловський до початку своєї військової служби не зробив це, для мене велика загадка", – зазначив Кондратюк.
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Конфлікт Козловського та Кондратюка: що відомо
- Віталій Козловський ще в студентські роки став переможцем популярної телепрограми "Караоке на майдані". Це допомогло йому стати учасником першого сезону вокального проєкту "Шанс". Розуміючи потенціал артиста, шоу-продюсер Ігор Кондратюк став наставником Козловського.
- Їхня співпраця тривала близько 10 років. За цей час вийшли знамениті пісні "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаєш" та інші. Водночас авторські права на ці треки належать Ігорю Кондратюку, а саме "Українській музичній видавничій групі".
- Тож, коли у 2012 році Віталій Козловський розірвав контракт з Кондратюком, він не мав дозволу на їх виконання. Втім, попри завершення співпраці музикант заспівав треки, написані у період роботи з Кондратюком. Через це на нього подали в суд і тепер артист виплачує екснаставнику чималі кошти.
- Продюсер заявив, що не збирається пробачати борг Козловському навіть попри його мобілізацію: "Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя, він свідомо порушував закон".
- Нещодавно стало відомо, що військова частина, в якій служить Віталій Козловський, відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень – на користь Кондратюка і на штраф в держбюджет.