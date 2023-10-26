Цю пропозицію Кондратюк відхилив. Після чого між Віталієм та Ігорем відбулася невелика перепалка у коментарях. Тепер же продюсер зізнався, скільки насправді грошей йому винен співак і як можна розв'язати цю ситуацію.

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Кондратюк зізнався, скільки грошей Козловський йому винен

Десь 1,5 мільйона, може мільйон триста. У 2021 році він мені перерахував 28 тисяч. Треба мені прожити 53 роки, щоб він мені заплатив все, що він мені винен,

– розповів продюсер.

Водночас Ігор Кондратюк зазначив, що він не може просто зупинити стягання грошей з артиста.

"Відповідь про Козловського лежить абсолютно в юридичній площині, а не на площині того, що кажуть його друзі. Ви не повірите, але закон про виконавчу службу каже, що я не можу це зупинити. Це може зупинити або Козловський, або його адвокат, або хтось ще. Якщо суд на це погодиться. Але чому Козловський до початку своєї військової служби не зробив це, для мене велика загадка", – зазначив Кондратюк.

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