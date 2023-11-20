Артист зізнався, що поштовхом до написання композиції стали труднощі, з якими він за останній час зіткнувся. І тепер співак хоче поділитися цим треком з шанувальниками.

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Віталій Козловський анонсував вихід пісні

Виконавець зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення його увага змістилася з музики та творчості на бойові завдання. Однак, виклики, з якими він зіткнувся, послужили натхненням для музичної композиції, тож тепер Козловський готовий представити світові цей емоційний шедевр.

Останнім часом моя реальність була зовсім не про музику й не про творчість. Але емоційно найпотужніший момент, пережитий за цей час, став піснею. І я готовий поділитися нею з вами,

– зазначив музикант.



Віталій Козловський анонсував вихід пісні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас поки співак не розповів деталей про новинку.

Віталій Козловський сумує за сценою

У червні співака мобілізували, а за місяць він успішно завершив сувору бойову підготовку. Згодом виконавець зізнався, що сильно сумує за сценою та своєю командою. Втім, тоді він наголосив, що по-іншому не може вчинити, тож повинен бути на передовій.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по іншому не можу. Хоча, дуже сумую за своїми та за сценою", – казав артист.