Артист признался, что толчком к написанию композиции стали трудности, с которыми он за последнее время столкнулся. И теперь певец хочет поделиться этим треком с поклонниками.

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Виталий Козловский анонсировал выход песни

Исполнитель отметил, что с началом полномасштабного вторжения его внимание сместилось с музыки и творчества на боевые задания. Однако вызовы, с которыми он столкнулся, послужили вдохновением для музыкальной композиции, и теперь Козловский готов представить миру этот эмоциональный шедевр.

В последнее время моя реальность была отнюдь не о музыке и не о творчестве. Но эмоционально самый мощный момент, пережитый за это время, стал песней. И я готов поделиться ею с вами,

– отметил музыкант.



Виталий Козловский анонсировал выход песни / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время, пока певец не рассказал деталей о новинке.

Виталий Козловский скучает по сцене

В июне певца мобилизовали, а через месяц он успешно завершил строгую боевую подготовку. Впоследствии исполнитель признался, что скучает по сцене и своей командой. Но тогда он подчеркнул, что по-другому не может поступить, так что должен быть на передовой.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу. Хотя, очень скучаю по своим и по сцене", – говорил артист.