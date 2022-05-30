Вірю, що тепер назавжди, – Alekseev повернувся до Києва з дівчиною-росіянкою з "ВІА Гри"

Більш як чотири роки Alekseev зустрічається з учасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Днями вони вдвох приїхали до Києва, і співак натякнув, що повертатися на Росію його кохана не планує.

Про свій переїзд у столицю зіркова пара оголосила символічно в День Києва, 29 травня. Alekseev (справжнє ім'я – Микита Алєксєєв) привітав місто з 1540-річчям і показав нове фото з Уляною Синецькою.

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Alekseev повернувся до Києва з дівчиною-росіянкою

Моє рідне місто, сьогодні в тебе день народження, і я щасливий, що ми повернулися! Вірю і знаю, що тепер це назавжди! Квітни і розвивайся, щоб всі твої мешканці жили щасливо під мирним небом. Люблю понад усе,

– написав артист.

Зауважимо, що Alekseev та Уляна Синецька з'їхалися ще чотири роки тому й жили разом у Києві. Вони навіть встигли завести собаку – французького бульдога Нео, з яким і позують на фото.

Alekseev з коханою Уляною Синецькою в Києві / Фото з інстаграму співака

Варто нагадати, що війна застала солістку гурту "ВІА Гра" не в Україні, а в Європі. До коханого вона приїхала лише на початку травня, а її російське громадянство завдало Alekseev клопоту. Йому довелося ставити Уляну на облік у Службу Безпеки України. Аби уникнути таких проблем у майбутньому, він хоче змінити її громадянство.

"Я розумію, що це буде дуже важко, але я вірю, що в нашій країні нормальні люди, які розуміють ситуацію. Вона живе тут чотири роки зі мною. Вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною", – наголошував Alekseev. Він зауважував, що якщо дівчина повернулася в Україну під час війни з Росією, то її позиція очевидна.