Про стосунки пари стало відомо ще у листопаді 2019 року, коли вони вперше почали виходити разом на публіку. Зважаючи на те, що до 24 лютого Alekseev не соромився давати концерти у Росії і ходити на червоних хідниках їхніх премій, там вони швидко знайшли спільну мову.

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Зараз Alekseev розповів, що кохана вже чотири роки живе разом із ним у Києві, і у війні проти Росії виступає повністю на стороні України. На момент початку повномасштабної війни, Уляна перебувала у Європі, проте хотіла назад в Київ. Але виконавець заборонив їй це робити, бо від свого друга у Броварах чув, які звірства чинять росіяни на Київщині. Лише тиждень тому Уляна приїхала до Микити.



Alekseev та Уляна Синецька / Фото з інстаграму виконавця

Проте з поверненням дівчини в Україну теж були труднощі, адже через її російське громадянство потрібно було пройти певну процедуру.

"Для того, щоб вона заїхала, я поставив її на облік в Службу Безпеки. Ми отримали відповідь, що вона може приїхати, і тільки після цього вона поїхала. Це був не найпростіший такий етап. Наступне, чим я буду займатися, я буду намагатися змінити її громадянство. Я розумію, що це буде дуже важко, але я вірю, що в нашій країні нормальні люди, які розуміють ситуацію. Вона живе тут чотири роки зі мною, з самого початку наших відносин. Вона хоче хочу будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною", – пояснив виконавець.

Зрозуміло, що якщо вона повернулася сюди, то вона на нашому боці. Вона сильно вірить у те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки найкращого в майбутньому. Я дуже хочу змінити її громадянство,

– каже артист.

Alekseev в інтерв'ю шоу "Слава+": відео онлайн

Варто додати, що останній допис на інстаграм-сторінці Уляни датується 24 лютого. Вона опублікувала чорне полотно зі словами "ні війні" та закрила доступ до коментування.