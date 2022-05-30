О своем переезде в столицу звездная пара объявила символически в День Киева, 29 мая. Alekseev (настоящее имя – Никита Алексеев) поздравил город с 1540-летием и показал новое фото с Ульяной Синецкой.

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Алексеев вернулся в Киев с девушкой-россиянкой

Мой родной город, сегодня у тебя день рождения, и я счастлив, что мы вернулись! Верю и знаю, что это теперь навсегда! Цвети и развивайся, чтобы все твои жители жили счастливо под мирным небом. Люблю больше всего,

– написал артист.

Отметим, что Алексеев и Ульяна Синецкая съехались еще четыре года назад и жили вместе в Киеве. Они даже успели завести собаку – французского бульдога Нео, с которым и позируют на фото.

Alekseev с любимой Ульяной Синецкой в Киеве / Фото с инстаграма певца

Следует напомнить, что война застала солистку группы "ВИА Гра" не в Украине, а в Европе. К любимому она приехала только в начале мая, а ее российское гражданство доставило Alekseev хлопот. Ему пришлось ставить Ульяну на учет в Службе Безопасности Украины. Чтобы избежать таких проблем в будущем, он хочет изменить ее гражданство.

"Я понимаю, что это будет очень тяжело, но я верю, что в нашей стране нормальные люди, понимающие ситуацию. Она живет здесь четыре года со мной. Она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", – подчеркивал Alekseev. Он отметил, что если девушка вернулась в Украину во время войны с Россией, то ее позиция очевидна.