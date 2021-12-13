Вірю в дружбу, – фіналіст "Холостячки" зізнався, чи спілкується зі Златою Огнєвіч
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко з негативними емоціями покинув проєкт після відмови Злати Огнєвіч. Та після завершення шоу чоловік продовжує спілкуватися зі співачкою як з подругою.
Після завершення проєкту "Холостячка-2" фіналіст Дмитро Шевченко зізнався, що перестав бути холостяком. Зараз він будує романтичні стосунки, але не зі Златою Огнєвіч.
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Чи спілкується Дмитро Шевченко зі Златою Огнєвіч
Фіналіст романтичного шоу розповів, що він справді продовжив спілкування з головною героїнею після вимкнення камер. Час від часу Дмитро та Злата телефонують один одному та розмовляють на різні теми. Нещодавно артистка попросила Шевченка прийняти її у себе на тренуваннях. Але нічого більшого між ними бути не може, як запевнив чоловік.
Вона вміє дружити. Я вірю в дружбу між чоловіком та жінкою. Нічого, крім дружби, бути не може. Перед фінальною церемонією я був певен, що мені скажуть "так",
– поділився бізнесмен.
Також учасник "Холостячки" розповів, що ніколи не зустрічався одночасно з двома дівчатами: "Не було. Якщо будуєш стосунки, то це має бути одна людина. Це подвійна гра, ти сам зраджуєш себе", – переконаний він.
Дмитро Шевченко розповів також про фінансовий бік свого життя. Він зізнався, що в місяць йому потрібно хоча б 5 тисяч доларів – понад 134 тисячі гривень.
Як склалась доля Злати Огнєвіч після шоу
- Співачка таки не змогла знайти своє кохання на проєкті. Хоч перші 1,5 місяця з обранцем Андрієм Задворним були щасливими, згодом він зізнався, що більше не має до неї почуттів та розірвав стосунки.
- Зараз Злата Огнєвіч дружить та спілкується з багатьма учасниками реаліті. Вона підтримує зв'язок з Андрієм Хвєткєвічем, а також дуже часто бачиться з Максимом Тарапатою. Саме він підтримав зірку після того, як її покинув Задворний.