Вірю в дружбу, – фіналіст "Холостячки" зізнався, чи спілкується зі Златою Огнєвіч

Фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко з негативними емоціями покинув проєкт після відмови Злати Огнєвіч. Та після завершення шоу чоловік продовжує спілкуватися зі співачкою як з подругою.

Після завершення проєкту "Холостячка-2" фіналіст Дмитро Шевченко зізнався, що перестав бути холостяком. Зараз він будує романтичні стосунки, але не зі Златою Огнєвіч.

Читайте також Олег з "Холостячки" освідчився колишній дружині: емоційне зізнання чоловіка

Чи спілкується Дмитро Шевченко зі Златою Огнєвіч

Фіналіст романтичного шоу розповів, що він справді продовжив спілкування з головною героїнею після вимкнення камер. Час від часу Дмитро та Злата телефонують один одному та розмовляють на різні теми. Нещодавно артистка попросила Шевченка прийняти її у себе на тренуваннях. Але нічого більшого між ними бути не може, як запевнив чоловік.

Вона вміє дружити. Я вірю в дружбу між чоловіком та жінкою. Нічого, крім дружби, бути не може. Перед фінальною церемонією я був певен, що мені скажуть "так",

– поділився бізнесмен.

Також учасник "Холостячки" розповів, що ніколи не зустрічався одночасно з двома дівчатами: "Не було. Якщо будуєш стосунки, то це має бути одна людина. Це подвійна гра, ти сам зраджуєш себе", – переконаний він.

Дмитро Шевченко розповів також про фінансовий бік свого життя. Він зізнався, що в місяць йому потрібно хоча б 5 тисяч доларів – понад 134 тисячі гривень.

Як склалась доля Злати Огнєвіч після шоу