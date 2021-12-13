После завершения проекта "Холостячка-2" финалист Дмитрий Шевченко признался, что не является холостяком. Сейчас он строит романтические отношения, но не со Златой Огневич.

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Общается ли Дмитрий Шевченко со Златой Огневич

Финалист романтического шоу рассказал, что действительно продолжил общение с главной героиней после отключения камер. Время от времени Дмитрий и Злата звонят по телефону друг другу и разговаривают на разные темы. Недавно артистка попросила Шевченко принять ее у себя на тренировках. Но ничего больше между ними быть не может, как заверил мужчина.

Она умеет дружить. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Ничего кроме дружбы быть не может. Перед финальной церемонией я был уверен, что мне скажут "да",

– поделился бизнесмен.

Также участник "Холостячки" рассказал, что никогда не встречался одновременно с двумя девушками: "Не было. Если строишь отношения, то это должен быть один человек. Это двойная игра, ты сам изменяешь себе", – убежден он.

Дмитрий Шевченко рассказал также о финансовой стороне своей жизни. Он признался, что в месяц ему нужно хотя бы 5 тысяч долларов – более 134 тысяч гривен.

Как сложилась судьба Златы Огневич после шоу