Вирвались з того пекла, – сім'я Решетників переїхала на Західну Україну
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Через постійні обстріли Києва Григорій та Христина Решетники прийняли рішення разом з дітьми переїхати з міста. Вони відправились на Західну Україну.
З початку російського вторгнення в Україну столиця зазнає обстрілів з боку агресора. Багатодітна зіркова сім'я Решетників прийняла рішення виїхати з Києва.
Читайте також "Такого сміливого президента ми ще не мали": Ксенія Мішина подякувала Володимирові Зеленському
Решетники переїхали з Києва
Про виїзд зі столиці повідомила дружина телеведучого. Сім'я переїхала на Західну Україну. Їхня дорога була довгою через постійні перевірки та черги на заправках.
20 годин в дорозі й ми на місці. КПП на кожному кроці, хлопці наші укріплюються, купа техніки по дорозі, бомбардувальники над головою літають. Єдине що затори були сильні і черги на заправках,
– розповіла зіркова дружина.
Христина Решетник також показала фото з мамою.
Решетники переїхали з Києва / Фото з інстаграм-сторіз
Решетники переїхали з Києва / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Решетник з мамою / Фото з інстаграму Христини Решетник
Напередодні Сергій Бабкін разом з дружиною та сім'єю переїхав з Харкова. Тепер зіркова родина живе в Дніпрі з родичами.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.