Розплакалася, – Віра Кекелія пригадала щемливе повідомлення від "Пташки" з "Азовсталі"

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія розповіла про своє спілкування із захисницею "Азовсталі" Катериною Поліщук, відомою під позивним "Пташка". Військова написала їй після того, як Кекелія заспівала про неї пісню.

Телеведуча зізнається, що повідомлення від "Пташки" дуже її розчулило. Читаючи його, Віра Кекелія розплакалася, оскільки поспілкуватися з військовою – це велика честь.

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Вона розповідає, що Катерина Поліщук написала їй після того, як в "Кварталі" заспівали про неї пісню.

За її словами, через тиждень ведуча отримала повідомлення від "Пташки": "Віро, дякую вам та дівчатам! Ви так зворушливо заспівали цю пісню! Я плачу, у мене аж мурашки по шкірі".

Після цього я і сама розплакалася. І знаєте, була така щаслива, що мені написала сама "Пташка", ніби це був Елтон Джон,

– поділилася Кекелія.

Зірка пригадала, що пісню про героїню “пташку” була виконана на одному з концертів "95-го кварталу" близько місяця тому. Після стала зверненням та вдячністю всім жінкам-військовослужбовицям, які перебувають на передовій.

Що відомо про "Пташку"