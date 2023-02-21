Телеведущая признается, что сообщение от "Пташки" очень ее растрогало. Читая его, Вера Кекелия расплакалась, поскольку пообщаться с военной – это большая честь.

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Она рассказывает, что Екатерина Полищук написала ей после того, как в "Квартале" спели о ней песню.

По ее словам, через неделю ведущая получила сообщение от "Пташки": "Вера, спасибо вам и девушкам! Вы так трогательно спели эту песню! Я плачу, у меня аж мурашки по коже ".

После этого я и сама расплакалась. И знаете, была так счастлива, что мне написала сама "Пташка", будто это был Элтон Джон,

– поделилась Кекелия.

Звезда вспомнила, что песня о героине "Пташке" была исполнена на одном из концертов "95-го квартала" около месяца назад. После стала обращением и благодарностью всем находящимся на передовой женщинам-военнослужащим.

Что известно о "Пташке"