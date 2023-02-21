Телеведущая признается, что сообщение от "Пташки" очень ее растрогало. Читая его, Вера Кекелия расплакалась, поскольку пообщаться с военной – это большая честь.
К теме "Птичка" из Азовстали поделилась проникновенным стихом, написанным в русском плену
Она рассказывает, что Екатерина Полищук написала ей после того, как в "Квартале" спели о ней песню.
По ее словам, через неделю ведущая получила сообщение от "Пташки": "Вера, спасибо вам и девушкам! Вы так трогательно спели эту песню! Я плачу, у меня аж мурашки по коже ".
После этого я и сама расплакалась. И знаете, была так счастлива, что мне написала сама "Пташка", будто это был Элтон Джон,
– поделилась Кекелия.
Звезда вспомнила, что песня о героине "Пташке" была исполнена на одном из концертов "95-го квартала" около месяца назад. После стала обращением и благодарностью всем находящимся на передовой женщинам-военнослужащим.
Что известно о "Пташке"
- Екатерина Полищук – защитница Мариуполя. Находясь на "Азовстали", несгибаемая украинка пела с оружием в руках.
- Долгое время "Пташка" находилась в плену и только в конце сентября ее удалось вернуть домой. Позже девушка рассказала, что в русском плену написала стихотворение. Последние 4 строки Полищук увековечила на своей коже.
- девушка погиб в Мариуполе. В интервью "Пташка" призналась, что не успела сказать, что согласна выйти за него замуж.
- Недавно Екатерина Полищук спела на Софийской площади песню "Ой, в лугу красная калина".