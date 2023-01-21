Коли Катерина вже була готова сказати Ярославу, що згодна вийти за нього заміж, їм ніяк не вдавалося побачитися. Згодом коханий "Пташки" загинув, рятуючи побратима.

Не пропустіть "Завжди з тобою": "Пташка" Катерина Поліщук зворушила новим татуюванням, яке присвятила батькам

Катерина Поліщук розповіла про смерть коханого

Ярослав разом з Катериною був у Маріуполі. Хлопець дуже хотів, щоб вони одружилися, а кохана постійно казала, що це буде після війни, бо зараз не на часі. Її ставлення до цього змінилося після поранення найкращого друга Віталія.

Тоді "Пташка" зрозуміла, що, найімовірніше, вони вже не вийдуть з блокади й дуже хотіла поговорити з коханим. Попросила побратимів, щоб передали Ярославові, щоб приїхав. І коханий двічі приїздив, але не знайшов Катю, бо вона в цей час відвозила Віталія до лікарні, намагалася врятувати його.

Коли він був ще живий, я його відвозила до лікарні, сподівалася, що буде шанс його врятувати, але ми не встигли. От поки я їздила, Ярослав двічі приїжджав по мене, він мене шукав, але не знайшов. Я так і не встигла йому сказати, що згодна вийти за нього заміж,

– поділилася Поліщук.

Ярослав загинув наступного дня після Віталіка. Це сталося, коли рятував побратима: "Він врятував його. У побратима було важке поранення, але зараз він реабілітується, все гаразд. Ярослав з двома кулями в грудях, рятуючи його, отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув".

Раніше Катерина розповідала, що Ярослав є її ангелом-охоронцем, який допоміг пройти Маріуполь, "Азовсталь" та полон. Коханий є прикладом справжнього героя, він не любив, коли дівчина плакала, тому зараз Поліщук продовжує боротися за двох. Вона зізналась, наречений показав їй, що таке справжнє кохання, вірність і побратимство. Ярослав був справжнім воїном, напарником та другом.