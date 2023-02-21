Телеведуча зізнається, що повідомлення від "Пташки" дуже її розчулило. Читаючи його, Віра Кекелія розплакалася, оскільки поспілкуватися з військовою – це велика честь.
До теми "Пташка" з Азовсталі поділилась проникливим віршем, який написала у російському полоні
Вона розповідає, що Катерина Поліщук написала їй після того, як в "Кварталі" заспівали про неї пісню.
За її словами, через тиждень ведуча отримала повідомлення від "Пташки": "Віро, дякую вам та дівчатам! Ви так зворушливо заспівали цю пісню! Я плачу, у мене аж мурашки по шкірі".
Після цього я і сама розплакалася. І знаєте, була така щаслива, що мені написала сама "Пташка", ніби це був Елтон Джон,
– поділилася Кекелія.
Зірка пригадала, що пісню про героїню “пташку” була виконана на одному з концертів "95-го кварталу" близько місяця тому. Після стала зверненням та вдячністю всім жінкам-військовослужбовицям, які перебувають на передовій.
Що відомо про "Пташку"
- Катерина Поліщук – захисниця Маріуполя. Перебуваючи на "Азовсталі", незламна українка співала зі зброєю в руках.
- Тривалий час "Пташка" перебувала у полоні і лише наприкінці вересня її вдалося повернути додому. Згодом дівчина розповіла, що у російському полоні написала вірш. Останні 4 рядки Поліщук увіковічила на своїй шкірі.
- Коханий дівчини загинув у Маріуполі. В інтерв'ю "Пташка" зізналася, що не встигла сказати, що згодна вийти за нього заміж.
- Нещодавно Катерина Поліщук заспівала на Софійській площі пісню "Ой, у лузі червона калина".