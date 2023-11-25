Певица заявила, что многие артисты отказались принять участие в концерте. К тому же, она призналась, что ее не пригласили поздравить украинцев с Новым годом. Приходько считает, что этого не сделали, потому что знали, что будет скандал.

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Приходько отреагировала на выступление Брежневой на концерте к Новому году

Артистка подчеркнула, что на рекламном баннере концерта о выступлении Веры не было сказано. Ее отнесли к "многим другим украинским звездам".



Анастасия Приходько показала афишу концерта / Скриншот с инстаграмм-сторис



Анастасия Приходько высказалась о выступлении Веры Брежневой на концерте в Киеве / Скриншот из инстаграмм-сторис

Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они хорошо меня знают. Я вас поздравлять с Новым годом не буду. Потому что это был бы скандал, и знаю, что очень многие артисты отказались участвовать в этом мероприятии,

– отметила исполнительница.



Вера Брежнева выступила на концерте к Новому году в Киеве / Скриншот с инстаграмм-сторис

Реакция украинцев на выступление Брежневой

Многие пользователи поддерживают певицу и ее позицию.

"Она поддерживает Украину и это супер";

"Брежнева с начала вторжения заняла украинскую позицию";

"Сейчас главное, что они поддержали Украину и помогают";

"Наконец-то нормальные артисты начали выступать на украинской сцене".

В то же время, были и те, кто осудил выступление певицы.

"Эти певицы по факту не живут в Украине, а с приезда в Киев делают пиар";

"Тошнит от этих переобутых артистов";

"Не верю в ее искренность. Многие украинцы все помнят и не простят. Украине не нужны такие малороссийские консервы";

"Очень легко мы прощаем этих стремных персонажей. Не поддерживаю".

Кто еще выступит на "Новогодней музыкальной платформе"