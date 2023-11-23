Знаменитість вважає, що Фаріон та Бенюк розколюють суспільство. До того ж, за словами Анастасії, схожі заяви про мову викликають спротив у суспільства, і люди принципово починають розмовляти російською, а не навпаки.

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Анастасія Приходько висловилася про скандал з Фаріон

Співачка зазначила, що мовне питання – це зараз "відкрита рана для українців", тож, на її думку, Ірина Фаріон та Богдан Бенюк, який її підтримав, своїми висловами ділять суспільство.

Вона не несе праведне, вона несе грішне,

– сказала Приходько.

Анастасія додала, що не потрібно серед українців у час великої війни розбурхувати сварки, оскільки народ має зосередитись саме на об'єднанні зусиль задля перемоги України у війні з країною-терористкою, а не навпаки.

"Мені здається, якщо ти хочеш привернути до себе увагу ти повинен порушувати мовне питання. Ці сварки зараз не на часі. Нам треба країну втримати, хлопців зберегти, а вони починають зі своїм мовним питанням", – зазначила виконавиця.

До того ж знаменитість зауважила, що скандальні вислови мовознавиці можуть спонукати захисників, захисниць та інших громадян розмовляти російською і принципово не переходити на українську.

"Люди принципово потім стали говорити російською. І вони не хотіли переходити на українську завдяки таким, як Ірина Фаріон. І ми всі бачили у тіктоці, коли кажуть: "А, якщо я не захищаю, то відкрийте кордон, я російськомовний, я поїду", – розповіла співачка.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

Скандальні вислови Ірини Фаріон

У програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця різко висловилась щодо використання російської мови окремими військовими бригадами під час воєнних дій, зокрема "Азовом" і 3-ю окремою десантно-штурмовою бригадою.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – сказала Фаріон.

Що сказав Богдан Бенюк у підтримку Фаріон

У нещодавній заяві актор засудив спілкування українців мовою ворога, назвавши це засобом просування "русского мира". Бенюк закликав усіх громадян визнати цей надважливий факт, стверджуючи, що лише коли українці розмовлятимуть рідною мовою, тоді наша країна може досягти перемоги у війні.

"Це треба визнати всім. У першу чергу – керівникам держави, усім, хто працює у державних установах, керівництву української армії й командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни", – висловився актор.

До того ж актор звернувся до теми російськомовного спілкування українців під час перебування за кордоном. Бенюк висловив переконання, що таких осіб варто називати росіянами.