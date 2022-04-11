Во Львове, во вторую неделю войны, Маша Ефросинина заявляла, что не может найти в себе силы уехать за границу. Однако 27 марта она прилетела в Варшаву на благотворительный телемарафон Save Ukraine и осталась там с детьми.

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Почему Ефросинина запрещала детям распаковывать вещи

Лишь в Польше 18-летняя Нана и 7-летний Саша распаковали свои тревожные чемоданы. До этого звездная мама запрещала им обживаться в любом месте, потому что верила, что завтра война закончится, и они поедут домой в Киев.

Я распаковала чемоданы через четыре недели войны, после Варшавы. Четыре недели я запрещала детям даже вешать вещи на крючок. Постирали и сложили обратно,

– рассказала Маша Ефросинина.

Почему Ефросинина осталась в Польше

Она объяснила, что за границу уехала в основном из-за детей.

У меня уже не было сил смотреть на их страдания – как 18-летний человек, так и 7-летний по-своему страдают, и довольно горько,

– подчеркнула ведущая.

Кроме того, в Польше Маша Ефросинина чувствует себя более эффективной. Она бесконечно общается с иностранными журналистами и просит у мира оружие, деньги и призывает выходить на митинги, чтобы Европа не привыкала к войне в Украине.

"Здесь я могу делать гораздо больше информационной работы, чтобы Европа не спала спокойно. Плюс я могу собирать деньги, потому что Украина почти прекратила жертвовать на счета благотворительных фондов. Все истощенные, количество проблем и катастроф увеличивается. Людям элементарно нечего есть и пить", – подчеркнула телезвезда.

Полное интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн