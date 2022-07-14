Це терористична атака, – Катя Осадча емоційно прокоментувала моторошний обстріл Вінниці
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча емоційно прокоментувала ракетний обстріл Вінниці. Вона показала фото дитини, яка трагічно загинула, й закликала світ закрити небо.
14 липня російські загарбники завдали удару по мирному об'єкту у центрі Вінниці. На трагедію відреагували українські зірки, зокрема Катя Осадча.
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Катя Осадча про удар по Вінниці
Телеведуча опублікувала фото загиблої дівчинки та прокоментувала тезу про те, що світ начебто втомився від війни.
У світі втомилися від війни? В Європі все менше хочуть говорити про трагедії в Україні? Це фото для вас і для росіян, що вважають нашу країну суцільною постановкою,
– написала Катя Осадча.
Зірка закликала країни світу нарешті визнати росію країною-терористом, а також закрити небо над Україною.
"Страшне фото, а ще за пів години до цього мама котила візочок, розмовляла з дворічною донькою і планувала день, саме день, далі ми вже давно не плануємо…Просто уявіть, вони йшли центром міста, мирного міста. Це терористична атака. Ми закликаємо світ визнати росію терористичною країною і закрити небо над Україною".
Увага! Не рекомендуємо фото до перегляду чутливим і неповнолітнім
Головне про обстріл Вінниці
- Зранку 14 липня о 10:13 у Вінницькій області пролунала повітряна тривога. Вже через пів години з'явилась інформація про вибух, який прогримів у центрі Вінниці. Стало відомо, що ракета влучила у цивільний об'єкт.
- Не всі ворожі ракети "прилетіли" до запланованих цілей – чотири з них вдалось збити Силам ППО.
- Кількість загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару зростає. Станом на 16 годину відомо про приблизно 20 жертв та 90 постраждалих, серед яких є діти.
- Внаслідок ворожого обстрілу постраждала команда співачки Roxolana. Один учасник загинув, інший бореться за життя, перебуваючи в лікарні у важкому стані.