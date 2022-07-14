14 июля российские захватчики нанесли удар по мирному объекту в центре Винницы. На трагедию отреагировали украинские звезды, в частности, Катя Осадчая.

Важно "За 20 минут до приезда в Винницу": звезды реагируют на ужасные удары по Виннице

Катя Осадчая об ударе по Виннице

Телеведущая опубликовала фото погибшей девочки и прокомментировала тезис о том, что мир вроде бы устал от войны.

В мире устали от войны? В Европе все меньше хотят говорить о трагедиях в Украине? Это фото для вас и для россиян, считающих нашу страну сплошной постановкой,

– написала Катя Осадчая.

Звезда призвала страны мира наконец признать россию страной-террористом, а также закрыть небо над Украиной.

"Страшное фото, а еще за полчаса до этого мама катила коляску, разговаривала с двухлетней дочерью и планировала день, именно день, дальше мы уже давно не планируем… Просто представьте, они шли по центру города, мирного города. Это террористическая атака. Мы призываем мир признать россию террористической страной и закрыть небо над Украиной".

Внимание! Не рекомендуем фото для просмотра чувствительным и несовершеннолетним

Главное об обстреле Винницы