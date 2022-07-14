14 июля российские захватчики нанесли удар по мирному объекту в центре Винницы. На трагедию отреагировали украинские звезды, в частности, Катя Осадчая.
Важно "За 20 минут до приезда в Винницу": звезды реагируют на ужасные удары по Виннице
Катя Осадчая об ударе по Виннице
Телеведущая опубликовала фото погибшей девочки и прокомментировала тезис о том, что мир вроде бы устал от войны.
В мире устали от войны? В Европе все меньше хотят говорить о трагедиях в Украине? Это фото для вас и для россиян, считающих нашу страну сплошной постановкой,
– написала Катя Осадчая.
Звезда призвала страны мира наконец признать россию страной-террористом, а также закрыть небо над Украиной.
"Страшное фото, а еще за полчаса до этого мама катила коляску, разговаривала с двухлетней дочерью и планировала день, именно день, дальше мы уже давно не планируем… Просто представьте, они шли по центру города, мирного города. Это террористическая атака. Мы призываем мир признать россию террористической страной и закрыть небо над Украиной".
Внимание! Не рекомендуем фото для просмотра чувствительным и несовершеннолетним
Главное об обстреле Винницы
- Утром 14 июля в 10.13 в Винницкой области прозвучала воздушная тревога. Уже через полчаса появилась информация о взрыве, который прогремел в центре Винницы. Стало известно, что ракета попала в гражданский объект.
- Не все вражеские ракеты "прилетели" к запланированным целям – четыре из них удалось сбить Силам ПВО.
- Число погибших и пострадавших в результате ракетного удара растет. По состоянию на 16 часов известно о примерно 20 жертвах и 90 пострадавших, среди которых есть дети.
- В результате вражеского обстрела пострадала команда певицы Roxolana. Один участник погиб, другой борется за жизнь, находясь в больнице в тяжелом состоянии.