Если Wellboy (Антона Вельбоя) война застала в Киеве и он был вынужден жить в бомбоубежище, то Юрий Бардаш выехал из Украины еще до войны. Уже около четырех месяцев он сидит в Грузии с дочерью.

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Wellboy о продюсере Юрии Бардаше

Юра за границей. Он в Грузии, он уехал еще до войны. Созванивались с ним недавно, и я говорил ему, чтобы он приезжал, а он сказал, что не может. У него дочь. И он не может представить себе, "как его бубочка плачет". Я понимаю его. Поэтому да,

– рассказал Wellboy.

Добавим, у Юрия Бардаша есть дочь Сара, которой всего полтора года. Продюсеру ее родила вторая жена Елизавета. У него также есть сын Георгий от первого брака с певицей Луной.

Певец отметил, что все остальные члены его команды в Украине и понемногу возвращаются в Киев: "Есть люди и за рубежом, и в других городах, в Одессе, кто-то был на западе Украины, но уже все потихоньку возвращаются. Потому что сначала все переживают за близких, за семью свою, а потом уже за работу, это второстепенная задача. Но все возвращаются, все работают. Слава Богу, никто нигде не рассыпался".

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Откуда Wellboy берет деньги во время войны

Как и все украинские звезды, Wellboy почти не зарабатывает во время войны, ведь все его выступления благотворительны. Он поет преимущественно для детей, военных, медиков, а на днях уехал на мероприятия за границу. Однако на этих концертах ему не платят. Сейчас артиста спасают сбережения.

"Я сейчас живу на деньги, которые заработал на новогодних корпоративах. И плюс стриминги, но они не так грандиозны. Они есть, но не огромные", – признался Wellboy.