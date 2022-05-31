Український артист Антон Вельбой (Wellboy) дізнався про війну, почувши вибухи. Зранку 24 лютого він разом з мамою вирушив до бомбосховища, де пересиджував обстріли.

До слова "Збій в системі": що Wellboy сказав би Зеленському та Путіну

Чому Wellboy не виїхав з Києва

Виконавець зізнався, що за час життя в укритті він жодного разу не запропонував мамі виїхати за кордон чи захід України. У нього навіть не було таких думок, хоч його друзі часто пропонували йому пересидіти війну в них.

"Мені говорили: "Антоне, приїжджай до нас". У мене є друзі в Чернівецькій області, у Львові. Багато моїх хлопців зі студії, друзів, знайомих поїхали туди, у Львів. Але в мене якось не виникало думки. Усі говорили в один момент, що Київ дуже захищене місце, і це якось рятувало. Плюс я дивився Арестовича і він казав: "Все ок, все гуд". Тому я навіть не думав їхати кудись: або за кордон, або на захід. Мені хотілось додому", – поділився Wellboy.

Артист також додав, що йому подобається радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович: "Я кидаю йому величезний респект. Він артист ще той. Він великий український артист, і я хочу з ним фіт".

Повне інтерв'ю з Wellboy: дивіться відео онлайн

Як Wellboy жив у бомбосховищі

Співак розповідав, що в укритті, яким став бар на Золотих воротах, переховувалось близько 80 людей в перші дні війни: "І людей максимально різних – від молодих до вже зрілих чоловіків, бабусь, дідусів. Спочатку всі дуже боялися мародерів. Я пам'ятаю ці перевірки, пароль "паляниця". Це прямо як у фільмі було".

За словами Wellboy, всі вони здружилися. Його мама варила супи, а ввечері усі співали пісень разом з композиторами й музикантами, що також ховались у бомбосховищі.