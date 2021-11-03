ODARA (справжнє ім'я – Дар'я Ковтун) після того, як взяла участь у "Співають всі!" організувала перший сольний концерт. Вона прагне, щоб її музику почули якомога більше людей.

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ODARA про творчість та роботу з чоловіком

Дар'я зізналася, що участь у "Співають всі!" дала їй можливість заявити про себе нову та звучати по-іншому. А також у дівчини з'явилися авторські пісні, яких не було після участі в "Х-факторі". Виконавиця прагне, щоб композиції почули якомога більше людей.

"Також після участі в вокальному шоу я вирішила зробити перший сольний концерт. Це був крок до того, щоб мої пісні почули не лише родичі та сусіди, а якомога більше людей", – поділилася Ковтун.

ODARA перебуває в шлюбі з піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою. Вони разом працюють над написанням нових пісень: "Працювати з Женею – задоволення. Я завжди можу покластися на нього. Він надихає щодня та щохвилини. Я знаю, що завдяки впливу його музики до мене приходять мої пісні. Суперечки можуть виникати лише під час написання нової пісні. Коли він чує пісню, одразу хоче робити аранжування. А я ні. В цьому ми сперечаємося та шукаємо компроміси".



Дар'я Ковтун та Євген Хмара / Фото з інстаграму піаніста

Перший альбом ODARA

Назва першого альбому така ж, як і псевдонім виконавиці – ODARA. Це краса, гармонія, внутрішній спокій. І пісні в альбомі про пошук себе, шлях до себе та різні грані стосунків з собою і Творцем.

Кожна пісня з альбому запрошує до внутрішнього діалогу. Про те, що в будь-яких життєвих труднощах чи якихось душевних "гойдалках" можна відшукати в собі джерело спокою, гармонії, краси, в яке можна повертатися нескінченно. Наш внутрішній храм", – поділилася зірка.

Окрім творчості ODARA займається ще й материнством. Це і є одне з джерел її енергії: "Моя найперша пісня "Ау" народилася, коли я гуляла з маленьким сином. Женя був на гастролях, я безмежно сумувала й подумала, що хотіла б опинитися в той момент поруч із ним. І, думаючи про це, в голові почула пісню. До того зі мною ніколи такого не було".

ODARA – "Ау": дивіться відео онлайн

"А пісня "Жива вода" з'явилася, коли донечці Вірі було лише 2 місяці. Вона лежала в мене на ногах, я дивилася на неї та запитала: "Віро, звідки ти прийшла?". Вона проникливо і свідомо подивилася мені в очі й ніби через флешку передала за хвилину мелодію та текст. Я одразу ж взяла диктофон і наспівала. Материнство відкрило в мені можливість писати пісні, чому я дуже рада", – зізналася Дар'я.

Перед фіналом шоу "Співають всі!" ми спілкувалися з Дарією про підготовку до проєкту та допомогу чоловіка. Результат розмови можна прочитати за посиланням.