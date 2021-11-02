Вісім років тому ODARA (справжнє ім'я – Дар'я Ковтун) підкорила сцену шоу "Х-фактор". За цей час вона встигла стати щасливою дружиною й мамою двох чудових діток. На велику сцену дівчина повернулася, взявши участь в шоу "Співають всі!", де дійшла до фіналу.

Не пропустіть Інтерв'ю з фіналісткою "Співають всі" Дар'єю Ковтун: про допомогу чоловіка та підготовку до шоу

Сольний концерт ODARA

31 жовтня виконавиця презентувала перший альбом в концертному залі Bel etage: "Мені хотілося познайомити глядачів зі своєю творчістю. На концерті прозвучали 90 відсотків моїх пісень. Багато з них з'явилися з допомогою мого чоловіка Євгена Хмари". Також Ковтун заспівала композиції "Снег" і "Паромщик", з якими виходила на сцену талант-шоу.

Концерт ODARA / Фото пресслужби

В особливий вечір артистку прийшли підтримати співачка Марта Адамчук і переможець шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахім. Вони заспівали разом із ODARA. А Євген Хмара акомпанував коханій і зізнався, що заради неї навіть освоїв професію кліпмейкера.

Нещодавно ми з Дашею побували в Замбії на водоспаді Вікторія. Я вирішив поєднати приємне з корисним і зняв там кліп. Зйомку та монтаж робив самостійно й зрозумів, чому кліпи від відомих професіоналів у цій справі дуже дорогі. Сподіваюся, глядачі оцінять нашу роботу,

– поділився Євген Хмара.

ODARA – "Жива вода": дивіться відео онлайн

Дар'ю підтримували й члени зіркової сотні "Співають всі!", які вболівали за неї на шоу: Ніна Матвієнко, Анастасія Приходько, Lida Lee, Міла Нітіч, Олег Машуковський, Слава Дьомін, Макс Гордєєв і Павло Шилько.

Гості на концерті ODARA / Фото пресслужби