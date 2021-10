"Співають всі!" впевнено наближається до фіналу. У 6 випуску туди потрапили Шломо Нізін та Владислав Малентьєв. Хто приєднався до фіналістів народного шоу – читайте у матеріалі.

Згідно з правилами шоу , кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів. Вони віддають свої бали, піднімаючись з крісел й натискаючи червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Той, хто отримує найбільшу кількість балів, одразу потрапляє у фінал "Співають всі!". Між другим і третім місцем відбувається співоча "дуель", у якій треба виконати ще одну пісню та "підняти" якнайбільше суддів. Переможець, якого оберуть у фіналі, отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Роланд Орбан

37-річний Роланд приїхав зі Львова. Професійний радіоведучий зізнався, що він любить заряджати людей настроєм. Роланду подобається кидати виклики собі, тому участь у "Співають всі!" – це ще один челендж для нього. Сцену народного шоу він запалював піснею Тома Джонса – Sex Bomb. І від зіркової сотні отримав 57 балів.



Роланд Орбан – учасник "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Дар'я Ковтун (ODARA)

30-річна Дар'я – мама, дружина та співачка, яка виступає під псевдонімом ODARA. Це кохана піаніста Євгена Хмари, який на "Співають всі!" є одним із сотні суддів. Зворушливою піснею Максима Фадєєва – "Стану ли я счастливей" розтопила серця зірок і отримала 97 балів!



ODARA – учасниця "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Лєра Фурман

17-річна киянка не може жити без музики. Вона пише вірші, читає реп. Лєра мріє створити маленький лейбл, разом із якими буде творити музику. Дівчина виступила перед суддями з українською народною піснею "Галочки" і отримала 87 балів.

Між суддями відбулася перепалка, оскільки Лєра вже виступала з цією піснею на різних конкурсах.



Лєра Фурман – учасниця "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Володимир Бойко (Володимир Бандерас)

У 1990-х роках Володимир працював директором рекламного агентства, але потім його фірму забрали. Та чоловік не засмутився і вже наступного дня працював МС на дискотеках. На "Співають всі!" взяв участь, щоб про нього дізналися якомога більше людей. Бандерас запалив сцену піснею Джо Кокера – You can leave your hat on та отримав 88 балів! А Роланд Орбан покинув шоу.



Володимир Бандерас – учасник "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Василь Логай

43-річний киянин вже неодноразово брав участь у різних конкурсах, змаганнях. У 2006 році чоловік потрапив у "Шанс", однак не зміг перемогти там. Наставником Логая був Андрій Кузьменко. Зараз Василь вважає, що ще не досягнув успіху, оскільки не виступає на великій сцені. Боротися за місце у фіналі Логай прийшов з піснею Queen – We will rock you. Цей виступ приголомшив суддів і вони віддали Василю 97 балів! Лєра Фурман назавжди покинула "Співають всі!".



Василь Логай – учасник "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Павло Грищенко

33-річний чоловік вже 10 років працює в ансамблі "Благовість". Батько та хрещений батько артиста є відомими в Чернігові музикантами, тому й він продовжив їхню справу. Павло є оперним співаком, тому цей проєкт став експериментом для нього. Besame mucho у виконанні Грищенка на сцені "Співають всі!" не залишило суддів байдужими. Співак отримав 71 бал, але цього виявилося не достатньо, щоб опинитися в трійці лідерів.



Павло Грищенко – учасник "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Оксана Нікітіна

Дівчина завжди була впевнена в тому, що її місце на сцені. Оксана поділилася, що на її адресу завжди було багато критики. За 10 днів до "Співають всі!" їй зробили операцію, оскільки на УЗД діагностували завмерлу вагітність. За словами виконавиці, лише підготовка до цього виступу допомогла їй впоратися з жахливим станом. На сцені, до якої дуже довго йшла, Оксана виконала трек Лоліти – "Пошлю его на...". Учасниця отримала 75 балів, однак цього виявилося замало, щоб посісти місце серед трійки лідерів.



Оксана Нікітіна – учасниця "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Квартет LeonVoci

Музичний гурт зі Львова приїхав на "Співають всі!", щоб заявити про себе в Україні, оскільки чоловіки мали гастролі в багатьох інших країнах, де їх вже знають. На сцені вокального шоу LeonVoci виконали хіт гурту "Антитіла" – "Там, де ми є". І отримали 67 балів, але цього не вистачило, щоб потрапити до трійки найсильніших.



LeonVoci – учасники "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Єгор Уманець

13-річний одесит народився в родині лікарів. Однак Євген не хоче бути лікарем, бо не бачить себе в медицині. Серед улюблених артистів Уманця є Біллі Айліш, Аріана Гранде, Монатік, Тіна Кароль. Хлопець вже написав 10 пісень і мріє скоро випустити альбом. Сильний виступ Єгора не зміг залишити зіркову сотню байдужою. Учасник отримав 99 балів і став новим лідером 7 випуску! А з Володимиром Бойком на шоу "Співають всі!" довелося попрощатися.



Єгор Уманець – учасник "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Оля Фільова

Блогерка 4 місяці тому стала мамою, має чудове почуття гумору. На "Співають всі!" Оля привезла позитивну енергетику, виступила з треком NK – "Попа как у Ким". Та дівчині вдалося отримати лише 49 балів і вона покинула шоу.



Оля Фільова – учасниця "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу

Співоча дуель

Згідно з результатами 7 випуску, у фінал потрапив Єгор Уманець, який отримав 99 балів. Між Дар'єю Ковтун і Василем Логаєм відбулася співоча дуель. У вирішальному етапі "Співають всі!" учасники заспівали:

Дар'я Ковтун – "Лесной олень" та отримала 90 балів;

Василь Логай – "Чорнобривці" й отримав 60 балів.

Після співочої дуелі, у фінал з Єгор Уманцем потрапила Дар'я Ковтун.



Учасники співочої дуелі на "Співають всі!" / Фото з інстаграму шоу