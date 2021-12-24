Первісток Юрія Горбунова Іван, якому невдовзі виповниться 5 років, поки не встиг оцінити вклад татка у розвиток українського кінематографа. Однак він вже встиг побувати в кінотеатрі. Зірка водив сина на мультик про собак.

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Щоправда, мультфільм викликав у малюка неоднозначні емоції. Він так розхвилювався за одного з героїв, що голосно плакав і галасував на весь зал. Схоже, син шоу-бізнесового подружжя росте чуйним і співчутливим.

У великій паузі на екрані й в залі, коли одну собачку посадили за решітку, він голосно плакав і казав: "А як же ж? Хто йому там буде їсти давати?",

– пригадує Юрій Горбунов.

Варто додати, що невдовзі відбулася прем'єра анімаційної комедії "Співай-2", в якій шоумен дублював головного героя – коалу Бастера Муна. Тож вони сім'єю планують піти в кінотеатр на другу частину мультфільму.

"Він активно реагує на все, тому подивимось, як він відреагує на "Співай-2", – додає Юрій Горбунов.

Зауважимо, у зіркового татуся близькі стосунки зі старшим сином. Для нього він переодягається у Святого Миколая, а той готує сніданки, коли Горбунов повертається з гастролей.