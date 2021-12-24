Первенец Юрия Горбунова Иван, которому скоро исполнится 5 лет, пока не успел оценить вклад отца в развитие украинского кинематографа. Однако он уже успел побывать в кинотеатре. Звезда водил сына на мультик о собаках.

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Правда, мультфильм вызвал у малыша неоднозначные эмоции. Он так разволновался за одного из героев, что громко плакал и кричал на весь зал. Похоже, сын шоу-бизнеса растет чутким и сочувственным.

В большой паузе на экране и в зале, когда одну собачку посадили за решетку, он громко плакал и говорил: "А как же? Кто ему там будет есть давать?",

– вспоминает Юрий Горбунов.

Стоит добавить, что вскоре состоялась премьера анимационной комедии "Зверопой-2", в которой шоумен дублировал главного героя – коалу Бастера Муна. Так что они семьей планируют пойти в кинотеатр на вторую часть мультфильма.

"Он активно реагирует на все, поэтому посмотрим, как он отреагирует на "Зверопой-2", – добавляет Юрий Горбунов.

Заметим, у звездного отца близкие отношения со старшим сыном. Для него он переодевается в Святого Николая, а тот готовит завтраки, когда Горбунов возвращается с гастролей.