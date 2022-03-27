Українські знаменитості продовжують боротися з ворогом на культурному фронті. Днями вони виступили для військових у Києві.

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Злата Огнєвіч та інші зірки виступили для військових

Підбадьорити захисників зібралися музиканти – Злата Огнєвіч та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а також актори "Кварталу 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов.

Нагадаємо, що нещодавно гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ змінив назву, забравши латинську літеру Z. Все тому, що вона активно використовується окупантами.

Маю за честь співати й підтримувати бійців. І скажу, що бойовий дух, вмотивованість – на найвищому рівні! Ми всі віримо в нашу перемогу. Культурний фронт працює,

– поділилась Злата Огнєвіч.

Захід відбувся за ініціативи ОП та співпраці з відділом культурологічної роботи ЗСУ, студією "Кварталу 95" та українськими артистами.



Військові з артистами / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч



БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступив для військових / Фото з інстаграму гурту

Злата Огнєвіч з військовими, для перегляду відео прогорніть праворуч: