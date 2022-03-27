Українські знаменитості продовжують боротися з ворогом на культурному фронті. Днями вони виступили для військових у Києві.
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Злата Огнєвіч та інші зірки виступили для військових
Підбадьорити захисників зібралися музиканти – Злата Огнєвіч та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а також актори "Кварталу 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов.
Маю за честь співати й підтримувати бійців. І скажу, що бойовий дух, вмотивованість – на найвищому рівні! Ми всі віримо в нашу перемогу. Культурний фронт працює,
– поділилась Злата Огнєвіч.
Захід відбувся за ініціативи ОП та співпраці з відділом культурологічної роботи ЗСУ, студією "Кварталу 95" та українськими артистами.
Військові з артистами / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступив для військових / Фото з інстаграму гурту
Злата Огнєвіч з військовими, для перегляду відео прогорніть праворуч: