У віллі за 50 тисяч гривень за добу: Володимир Остапчук з дружиною відпочиває на Мальдівах

Володимир Остапчук та Христина Горняк відпочивають на Мальдівах. Там зупинилися на віллі, вартість якої складає 50 тисяч гривень за добу. Скоріш за все, закохані відпочивають по бартеру.

Знаменитості все частіше обирають для зимової відпустки теплі країни. Цієї зими популярними серед українських зірок стали Мальдіви.

Зверніть увагу "Немов у казці": Ірина Федишин показала свій ранок на Мальдівах

Володимир Остапчук з дружиною на Мальдівах

Минулого тижня Христина Горняк полетіла на Мальдіви без коханого, оскільки в нього були термінові справи в Києві. 15 лютого він приєднався до обраниці й решту відпустки вони проведуть разом.

Подружжя зупинилося в п'ятизірковому готельному комплексі InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Там вони мешкають в елітній віллі, вартість якої приблизно 50 тисяч гривень на добу.

Апартаменти зіркової пари – це двоповерхова вілла на воді, в якій є два окремі санвузли, величезна спальня, власний басейн і приголомшливий вид на океан. Оскільки Христина та Володимир постійно згадують про цей готель в сторіз та дописах, то, ймовірно, вони відпочивають за рекламу й самі оплачують лише якусь частину.

Володимир Остапчук відпочиває на Мальдівах: дивіться відео онлайн

Українські зірки на Мальдівах