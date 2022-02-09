Серед українських зірок Санта Дімопулос подорожує чи не найбільше. Вона часто публікує світлини з різних куточків світу.

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Пляжний look Санти Дімопулос

Знаменита матуся влаштувала імпровізовану фотосесію під час вечірньої прогулянки пляжем. Санта ефектно позувала босоніж на білому пісочку. Оскільки на острові досить спекотно, то одягнула довгу білу сукню з легкої тканини. Вбрання було на бретелях та мало лаконічне декольте, а родзинки додав оригінальний виріз на животі.

Розкішне чорне волосся Дімопулос розпустила, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах. Маленька Софі позувала поруч із матусею також у білій сукні. Дівчинка часто з'являється в інстаграмі своєї матусі.

Санта Дімопулос на Мальдівах / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

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