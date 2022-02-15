Ірина мріяла побувати в цьому райському куточку планети й коханий зробив все для того, щоб так і сталося. Тепер в інстаграмі виконавиця ділиться з понад 400-тисячною аудиторією підписників мальовничими фотографіями.

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Ірина Федишин на Мальдівах

Співачка у День святого Валентина влаштувала фотосесією на тлі неймовірно красивого краєвиду. Ірина босоніж постала перед камерою у довгій літній сукні з квітковим принтом. Раніше вже одягала її на день народження. Вбрання оголило плечі знаменитості, чим додало її образові спокусливості.

Волосся виконавиця вклала рівно та довершила зачіску червоною квіткою. На обличчі зробила фірмовий бездоганний макіяж.

"Найромантичніший День святого Валентина", – з ніжністю написала співачка під фото.



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки



Ірина Федишин з коханим на Мальдівах / Фото з інстаграму артистки

Зазначимо, зараз на Мальдівах також відпочивають ведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина Горняк. Декілька днів на острів полетіла лише Христина, оскільки у Володимира була робота. Та тепер він приєднався до неї і вони разом проводять довгоочікувану відпустку.