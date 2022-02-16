Знаменитості все частіше обирають для зимової відпустки теплі країни. Цієї зими популярними серед українських зірок стали Мальдіви.

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Володимир Остапчук з дружиною на Мальдівах

Минулого тижня Христина Горняк полетіла на Мальдіви без коханого, оскільки в нього були термінові справи в Києві. 15 лютого він приєднався до обраниці й решту відпустки вони проведуть разом.

Подружжя зупинилося в п'ятизірковому готельному комплексі InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Там вони мешкають в елітній віллі, вартість якої приблизно 50 тисяч гривень на добу.

Апартаменти зіркової пари – це двоповерхова вілла на воді, в якій є два окремі санвузли, величезна спальня, власний басейн і приголомшливий вид на океан. Оскільки Христина та Володимир постійно згадують про цей готель в сторіз та дописах, то, ймовірно, вони відпочивають за рекламу й самі оплачують лише якусь частину.

Володимир Остапчук відпочиває на Мальдівах: дивіться відео онлайн

Українські зірки на Мальдівах