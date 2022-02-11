Після успішного гастрольного туру Ірина Федишин відправилась на відпочинок разом з чоловіком та дітьми. Зірка активно ділиться атмосферними кадрами з шанувальниками.
Дивіться також Санта Дімопулос на Мальдівах позувала в білій сукні: фото пляжного образу зірки
Ірина Федишин на Мальдівах
Днями співачка показала, як проходить її ранок на Мальдівах. Вона опублікувала відео, у якому позує на гойдалці поблизу океану. Зірка одягнула блакитну сукню з рюшами та оголеними плечима. Волосся Ірина Федишин зібрала в акуратний пучок.
Також співачка поділилась ефектним сімейним фото з відпочинку. Уся зіркова родина лежала на піску, коли камера сфотографувала їх зверху.
Щасливий час з сім'єю,
– підписала кадр Ірина Федишин.
Ірина Федишин з сім'єю / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Шанувальники виконавиці активно коментують кожен її допис. Вони поділились враженнями від останніх публікацій:
- "Як красиво. Гарного відпочинку";
- "Кожен ваш ранок за період відпочинку буде немов у казці";
- "Яка краса, а ви як завжди неймовірна";
- "Краса неймовірна";
- "Як гарно";
- "Чудове фото";
- "Найкращі".