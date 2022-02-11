Після успішного гастрольного туру Ірина Федишин відправилась на відпочинок разом з чоловіком та дітьми. Зірка активно ділиться атмосферними кадрами з шанувальниками.

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Ірина Федишин на Мальдівах

Днями співачка показала, як проходить її ранок на Мальдівах. Вона опублікувала відео, у якому позує на гойдалці поблизу океану. Зірка одягнула блакитну сукню з рюшами та оголеними плечима. Волосся Ірина Федишин зібрала в акуратний пучок.

Зауважимо, Ірина Федишин зізнавалась, що давно мріяла потрапити на Мальдіви. Тому ця відпустка для сім'ї довгоочікувана та омріяна.

Також співачка поділилась ефектним сімейним фото з відпочинку. Уся зіркова родина лежала на піску, коли камера сфотографувала їх зверху.

Щасливий час з сім'єю,

– підписала кадр Ірина Федишин.



Ірина Федишин з сім'єю / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Шанувальники виконавиці активно коментують кожен її допис. Вони поділились враженнями від останніх публікацій: