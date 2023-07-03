Вікторія Смеюха прокоментувала чутки, начебто вона втекла до Росії: де співачка зараз

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" рідко виходить на зв'язок, тож у мережі поповзли чутки про те, нібито вона переїхала до Росії. Сама Вікторія Смеюха різко відреагувала на плітки.

До Вікторії Смеюхи звернувся ведучий Слава Дьомін. Він написав співачці особисто та запитав її щодо пліток, що ширяться в мережі.

Дивіться також Мріє про перемогу Росії та співає для окупантів: де зараз учасниця "Холостяка-1" Яна Соломко

Вікторія Смеюха спростувала, що виїхала до Росії

Виконавиця назвала чутки про неї – брудним піаром та фальшю.

Коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Ти ж добре мене знаєш, ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час,

– відповіла Смеюха.



Листування Слави й Вікторії / Скриншот з відео

На запитання щодо того, де зірка зараз, вона відповіла так: "Весь час була в Києві, а зараз поїхала провідати близьких".

Які чутки ходили про Смеюху

Напередодні блогер Богдан Беспалов записав відео, де повідомив, що колишню зірку "НеАнгелів" бачили в Росії. Вікторія Смеюха не виходила на зв'язок з жовтня минулого року, тому чутки швидко розповсюдились мережею.

"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як розповідають наші джерела, є навіть ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоубізнесу країни-болота. Поки що це на рівні чуток, але копатимемо далі. Але Смеюха поїхала до країни-болота. Ось вам і зрада, де на неї не чекали", – казав блогер.