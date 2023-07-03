24 Канал розповість більше про українку-зрадницю, яка втекла до Росії. Нагадаємо, що раніше ми писали про "Міс Україну" Інну Цимбалюк, яка переїхала до Москви та народила там доньку олігарху.

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Хто така Яна Соломко

Дівчина народилася у селищі Чутове Полтавської області, а з 13-ти років жила у Києві. Проте зараз скандальна українка живе і прославляє терористичну Росію.

Нагадаємо, що популярність Яні принесла участь у шоу "Холостяк-1", де головним героєм був хореограф Макс Чмерковський. Яна дійшла до фіналу, але Чмерковський обрав іншу учасницю – Олександру Шульгіну.



Яна Соломко з Максимом Чмерковським / Фото з соцмереж

Крім того, Соломко завжди цікавилася музикою. Мало хто знає, але у 2006 році вона брала участь у проєкті "Шанс". Тоді на неї звернув увагу Ігор Кондратюк, а незабаром співачку запросили до "Американського шансу".

Вже після "Холостяка" артистка була певний час у складі гурту REAL O, якими опікувалася Наталя Могилевська. У складі гурту також була скандальна українка Регіна Тодоренко.



Яна Соломко у складі гурту REAL O / Фото з соцмереж

Згодом Яна покинула гурт та почала виступати сама. Проте в Україні широкої популярності Соломко так і не здобула. Тож, ймовірно, саме через це і поїхала до Росії.

Втеча до Росії заради кар’єри

На початку січня 2020 року стало відомо, що Яна Соломко переїхала до Москви, де почала будувати кар'єру співачки. Тепер вона виступає під псевдонімом SOYANA.

На запитання фанів, чому вона поїхала до ворогів і окупантів, Соломко тоді відповіла: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".

Яна Соломко виступила в Росії у 2022 році: відео

Що Соломко казала про війну в Україні

24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Яна засудила війну. Вона сказала, що в Україні живе вся її родина, тому вона хоче миру.

У себе в соцмережах Соломко написала: "Немає слів... По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Миру всім!"

Це було останнє, що вона говорила на підтримку України. Потім п'ять місяців вона мовчала про війну, а влітку 2022 року шокувала публіку цинічним вчинком – виступила на російському концерті.

Виступи в Росії та пісні про російських військових

Тоді зрадниця неочікувано показала відео з Москви. Тоді Яна Соломко заявила, що їй було приємно виступати перед росіянами.

А в лютому цього року співачка-зрадниця випустила пісню "ННН" про російський окупантів, яких вона чекає з перемогою. Продюсером виступив скандальний Юрій Бардаш, який після початку вторгнення втік до Росії.

Нова пісня Соломко присвячена коханню до російського військового, який зараз вбиває українців на її батьківщині. "Я ніколи, нікому, ні за що не проміняю наше кохання!", – підписала кліп SOYANA. У пісні вона співає, як чекатиме терориста з перемогою, називаючи його "героєм".

Дивіться кліп зрадниці SOYANA про російських окупантів: відео

Додамо, що співачка закрила коментарі в Інстаграмі, побоюючись негативу від своїх земляків. А тепер її сторінка взагалі недоступна на території України.