К Виктории Смеюхе обратился ведущий Слава Демин. Он написал певице лично и спросил ее о сплетнях, распространяющихся в сети.

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Виктория Смеюха опровергла, что уехала в Россию

Исполнительница назвала слухи о ней – грязным пиаром и фальшью.

Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не бессмысленную фальшь. Ты хорошо меня знаешь, никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время,

– ответила Смеюха.



Переписка Славы и Виктории / Скриншот с видео

На вопрос о том, где звезда сейчас, она ответила так: "Все время была в Киеве, а сейчас уехала навестить близких".

Какие слухи ходили о Смеюхе

Накануне блогер Богдан Беспалов записал видео, где сообщил, что бывшую звезду "НеАнгелов" видели в России. Виктория Смеюха не выходила на связь с октября прошлого года, поэтому слухи быстро распространились по сети.

"Я думаю, вы все заметили, что певица исчезла с радаров. Никто не знает, где она. Но, как рассказывают наши источники, есть даже те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болота. Пока это на уровне слухов. , но будем копать дальше. Но Смеюха поехала в страну-болота. Вот вам и измена, где ее не ждали", – говорил блогер.

Заметим, другая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская живет в Нидерландах. Неоднократно певица попадает в скандалы – то защищает русский язык, то говорит, что не вернется в Украину. Каминская прокомментировала последнее заявление и призналась, что сказала это сгоряча.