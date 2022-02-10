Вікторія Булітко з "Дизель шоу" розповіла про найбільший гонорар за свою 20-річну кар'єру
Джерело:"33 за 3"
39-річна Вікторія Булітко вже сім років працює у "Дизель Студіо". Саме ця компанія принесла їй найбільшу популярність і гроші. Завдяки її проєктам акторка заробляє тисячі доларів за один корпоратив.
Вікторія Булітко не приховує, що контракт з "Дизель Студіо" забороняє їй "працювати якось самостійно, десь з кимось", але дає можливість розвиватися в багатьох проєктах і заробляти гарні гроші. Зараз вона знімається у "Дизель Шоу", серіалах "Вижити за будь-яку ціну", "Папаньки" та гумористичному скетч-шоу "На трьох". Останнє, до речі, є її найвигіднішим проєктом.
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Однак свій найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру акторки Вікторія Булітко заробила за корпоратив. Вона не зізналась, для кого вела захід, але за це їй заплатили 10 тисяч доларів – майже 280 тисяч гривень!Цікаво, що саме таку суму – 10 тисяч доларів – Вікторія Булітко витрачає на себе щомісяця.
Змусити піти з "Дизель Шоу" можуть шалені гонорари, але, мені здається, "дизельні" ніхто не переплюне,
– зізналась Вікторія Булітко.
Безумовно, йти з компанії акторка не планує. Завдяки гумористичному телешоу вона заробила на заміський будинок під Києвом, дорогі курорти і планує втілити ще не одну мрію.
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Зірки про свої найбільші гонорари
- 30-річному Артему Пивоварову як сонграйтеру найбільше платили 15 тисяч доларів за одну пісню.
- Телезірка Оля Фреймут відмовилася розсекречувати свій найбільший гонорар, але зізналась, що за нього вона могла купити квартиру.
- Шоумен Володимир Остапчук давно й часто працює на корпоративах, але після Євробачення-2016 його розцінки злетіли в 4,5 раза. Так, найбільше йому платили 12 тисяч доларів за один захід.
- Натомість до перемоги в "Танцях з зірками" найбільший гонорар Артура Логая складав 13 тисяч гривень за один знімальний день.