Вікторія Булітко з "Дизель шоу" розповіла про найбільший гонорар за свою 20-річну кар'єру

10 лютого 2022 , 17:00
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Джерело:

"33 за 3"

39-річна Вікторія Булітко вже сім років працює у "Дизель Студіо". Саме ця компанія принесла їй найбільшу популярність і гроші. Завдяки її проєктам акторка заробляє тисячі доларів за один корпоратив.

Вікторія Булітко не приховує, що контракт з "Дизель Студіо" забороняє їй "працювати якось самостійно, десь з кимось", але дає можливість розвиватися в багатьох проєктах і заробляти гарні гроші. Зараз вона знімається у "Дизель Шоу", серіалах "Вижити за будь-яку ціну", "Папаньки" та гумористичному скетч-шоу "На трьох". Останнє, до речі, є її найвигіднішим проєктом. 

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Однак свій найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру акторки Вікторія Булітко заробила за корпоратив. Вона не зізналась, для кого вела захід, але за це їй заплатили 10 тисяч доларів – майже 280 тисяч гривень! 

Цікаво, що саме таку суму – 10 тисяч доларів – Вікторія Булітко витрачає на себе щомісяця.

Змусити піти з "Дизель Шоу" можуть шалені гонорари, але, мені здається, "дизельні" ніхто не переплюне,
– зізналась Вікторія Булітко. 

Безумовно, йти з компанії акторка не планує. Завдяки гумористичному телешоу вона заробила на заміський будинок під Києвом, дорогі курорти і планує втілити ще не одну мрію. 

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Зірки про свої найбільші гонорари 

  • 30-річному Артему Пивоварову як сонграйтеру найбільше платили 15 тисяч доларів за одну пісню.
  • Телезірка Оля Фреймут відмовилася розсекречувати свій найбільший гонорар, але зізналась, що за нього вона могла купити квартиру
  • Шоумен Володимир Остапчук давно й часто працює на корпоративах, але після Євробачення-2016 його розцінки злетіли в 4,5 раза. Так, найбільше йому платили 12 тисяч доларів за один захід. 
  • Натомість до перемоги в "Танцях з зірками" найбільший гонорар Артура Логая складав 13 тисяч гривень за один знімальний день. 
Автор: Марина Джура