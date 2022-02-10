Вікторія Булітко не приховує, що контракт з "Дизель Студіо" забороняє їй "працювати якось самостійно, десь з кимось", але дає можливість розвиватися в багатьох проєктах і заробляти гарні гроші. Зараз вона знімається у "Дизель Шоу", серіалах "Вижити за будь-яку ціну", "Папаньки" та гумористичному скетч-шоу "На трьох". Останнє, до речі, є її найвигіднішим проєктом.

Дізнавайтесь також Солістка гурту KAZKA назвала найдорожчу річ у гардеробі та найбільший місячний заробіток

Однак свій найбільший гонорар за всю 20-річну кар'єру акторки Вікторія Булітко заробила за корпоратив. Вона не зізналась, для кого вела захід, але за це їй заплатили 10 тисяч доларів – майже 280 тисяч гривень!

Цікаво, що саме таку суму – 10 тисяч доларів – Вікторія Булітко витрачає на себе щомісяця.

Змусити піти з "Дизель Шоу" можуть шалені гонорари, але, мені здається, "дизельні" ніхто не переплюне,

– зізналась Вікторія Булітко.

Безумовно, йти з компанії акторка не планує. Завдяки гумористичному телешоу вона заробила на заміський будинок під Києвом, дорогі курорти і планує втілити ще не одну мрію.

Гаряча тема Хто в шоу-бізі заробляє найбільше: рейтинг найбагатших зірок 2021 року

Зірки про свої найбільші гонорари