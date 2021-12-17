Переможець "Танців з зірками" Артур Логай є успішним актором. В інтерв'ю Славі Дьоміну чоловік розповів про свої гонорари.

До слова Alyona Alyona проходила кастинг для участі у відомому шоу: яку роль могла зайняти зірка

Найбільший гонорар Артура Логая

За словами знаменитості, гонорари акторів здебільшого залежать від їхньої медійності та популярності. Артур Логай поділився, що іноді йому складно називати суму, яку хотів би отримати.

"Є люди, з якими я можу порадитися. Бо мені складно сформувати якусь ціну для себе", – розповів зірка.

Артур Логай розгубився, коли його запитали про найбільший гонорар, але все-таки назвав суму.

Я ж чесно працюю. У мене ФОП. Я можу про це розповідати. 13 тисяч гривень я найбільше отримував,

– зізнався актор.

Інтерв'ю з Артуром Логаєм: дивіться відео онлайн

Гонорари українських зірок