Володимир Остапчук є одним із найпопулярніших чоловіків в українському шоу-бізнесі, тому подробиці з його життя завжди цікавлять публіку.
Читайте також Володимир Остапчук заявив, що ексдружина не пускає дітей до його батьків
Шоумен поспілкувався з журналісткою Олександрою Кучеренко та відповів на провокативні запитання. Зокрема вони стосувалися його роботи та заробітку.
Відверті зізнання Володимира Остапчука
- Найбільша сума, яку Остапчук отримав за корпоратив, – 12 тисяч доларів.
- Після того, як у 2016 році він був ведучим Євробачення, гонорари зросли в 4,5 раза.
- Найдорожчі речі в гардеробі шоумена – костюми. Їхня вартість складає від 1 до 4 тисяч доларів.
- Для того, щоб Володимир почувався впевнено, на його банківському рахунку має бути 10-15 тисяч доларів.
- Головним конкурентом у своїй професії Остапчук вважає Юрія Горбунова.
- Чоловік ніколи не користувався ескорт-послугами.
- В кар'єрі Остапчука був випадок, коли він відмовився бути ведучим на святі. Це було тоді, коли його запросили в Дубай на парубоцьку вечірку з дівчатами легкої поведінки.