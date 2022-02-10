Цікаво, що майже половина з 25 найзаможніших у світовому шоу-бізі потрапила до списку Forbes, не створюючи нічого нового. Вони шалено збагатилися на тому, що частково або повністю продали права на свої твори, компанії. Загалом найбагатші зірки 2021 року заробили 4,4 мільярда доларів!

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Рейтинг найбагатших зірок шоу-бізу

Пітер Джексон – 580 мільйонів доларів

Новозеландський кінорежисер та автор "Володаря перснів" продав свою частку у студії Weta Digital, котра займається візуальними ефектами, за 1,6 мільярда доларів. Так, Пітер Джексон – третя людиною в історії, яка стала мільярдером на створенні фільмів. Швидше за нього це зробили лише Стівен Спілберг та Джордж Лукас.

Пітер Джексон / Фото Getty Images

Брюс Спрінгстін – 435 мільйонів доларів

Музикант передав права на свої, які писав 50 років, лейблу Sony Music Group. За це Брюс Спрінгстін виручив майже 500 мільйонів доларів.

Jay-Z – 340 мільйонів доларів

Репер і чоловік Бейонсе продав свої акції в музичному стримері Tidal та бренді шампанського Armand de Brignac і став першим в історії мільярдером, який збагатився на хіп-хопі.

Jay-Z з Бейонсе / Фото з інстаграму співачки

Двейн Джонсон – 270 мільйонів доларів

Двейн "Скеля" став найбагатшим актором 2021 року, обійшовши голлівудських колег. Чверть річного прибутку йому принесли ролі в кіно, а решту склали доходи від бренду текіли Teremana.

Каньє Вест – 235 мільйонів доларів

Репер, який у жовтні 2021-го офіційно змінив ім'я на Ye, більшу частину грошей заробив на кросівках Yeezy для Adidas. Крім того, прибуток йому принесли худі та куртки, які він розробив для бренду Gap.

Каньє Вест з новою коханою Джулією Фокс / Фото з інстаграму акторки