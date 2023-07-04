Розповідала світові про війну: у Києві прощаються з письменницею Вікторією Амеліною
Джерело:Суспільне
У Києві розпочалось прощання з Вікторією Амеліною. Письменниця загинула через поранення внаслідок удару по піцерії в Краматорську.
Письменниця Вікторія Амеліна супроводжувала делегацію Колумбії у Краматорську. У той день Росія обстріляла піцерію – дівчина отримала тяжке поранення. 1 липня її серце зупинилося.
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У Києві прощаються з Вікторією Амеліною
Сьогодні, 4 липня, відбувається прощання з Вікторією Амеліною. Люди збираються у Михайлівському Золотоверхому соборі, щоб віддати шану талановитій письменниці, яка на весь світ розповідала про війну.
Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Що відомо про Вікторію Амеліну
Вікторія Амеліна – письменниця, членкиня PEM Ukraine, авторка дитячої книжки та двох романів. Лауреатка премії Джозефа Конрада. У 2021 році Вікторія заснувала та організувала Нью-Йоркський літературний фестиваль (він проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області).
Вікторія Амеліна вела соцмережі англійською та розповідала про війну. Окрім того, працювала у правовій організації Truth Hounds й документувала російські воєнні злочини. Письменниця десятки разів була у прифронтових зонах і на деокупованих територіях.
Саме Вікторія Амеліна знайшла на Ізюмщині щоденник письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни. Письменниця планувала видати збірку поезій та прозову книжку.