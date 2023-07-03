Письменниця померла 1 липня в лікарні у Дніпрі внаслідок травм від ракетного удару по Краматорську. У вівторок, 4 липня, всі охочі можуть долучитися до прощання з Амеліною в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві.

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Як проходитиме прощальна церемонія у Львові

Чин прощання розпочнеться о 15:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральна, 11. О 15:40 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Після чого похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбудеться поховання.