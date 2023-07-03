Письменниця померла 1 липня в лікарні у Дніпрі внаслідок травм від ракетного удару по Краматорську. У вівторок, 4 липня, всі охочі можуть долучитися до прощання з Амеліною в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві.
Важливо Письменниця Вікторія Амеліна загинула внаслідок удару по Краматорську: що про неї відомо
Як проходитиме прощальна церемонія у Львові
Чин прощання розпочнеться о 15:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральна, 11. О 15:40 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Після чого похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище, де о 16:00 відбудеться поховання.
Зазначимо, рідні загиблої письменниці просять медіа не поширювати фото її сина та мами з прощальної церемонії.
Що відомо про смерть Вікторії Амеліної
27 червня Росія завдала цинічного удару по центру Краматорська. В момент атаки Вікторія перебувала в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Українська письменниця була важко поранена. Лікарі боролися за її життя, втім, 1 липня стало відомо, що серце Вікторії зупинилося у лікарні Дніпра.