Письменниця Вікторія Амеліна супроводжувала делегацію Колумбії у Краматорську. У той день Росія обстріляла піцерію – дівчина отримала тяжке поранення. 1 липня її серце зупинилося.

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У Києві прощаються з Вікторією Амеліною

Сьогодні, 4 липня, відбувається прощання з Вікторією Амеліною. Люди збираються у Михайлівському Золотоверхому соборі, щоб віддати шану талановитій письменниці, яка на весь світ розповідала про війну.



Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Прощання з Вікторією Амеліною / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Нагадаємо, з Вікторією Амеліною попрощаються й у Львові. Чин відбудеться 5 травня о 15:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Після ходи письменницю поховають на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна – письменниця, членкиня PEM Ukraine, авторка дитячої книжки та двох романів. Лауреатка премії Джозефа Конрада. У 2021 році Вікторія заснувала та організувала Нью-Йоркський літературний фестиваль (він проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області).

Вікторія Амеліна вела соцмережі англійською та розповідала про війну. Окрім того, працювала у правовій організації Truth Hounds й документувала російські воєнні злочини. Письменниця десятки разів була у прифронтових зонах і на деокупованих територіях.

Саме Вікторія Амеліна знайшла на Ізюмщині щоденник письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни. Письменниця планувала видати збірку поезій та прозову книжку.